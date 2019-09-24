Беглов поручил главам районов Петербурга следить за тарифами на отопление

Санкт-Петербург, 24 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил районным властям контролировать работу управляющих компаний в осенне-зимний период. Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном.

Власти Петербурга обсудили вопросы, связанные с началом отопительного сезона. Александр Беглов поручил следить за тарифами и качеством отопления.

Он отметил, что в Петербурге порядка 50% теплосетей изношены и нуждаются в ремонте. В 2019 году выделено 1,5 млрд рублей на ремонтные работы.

По словам Беглова, финансирование на нужды ТЭК будет увеличиваться с каждым годом. Планируется отремонтировать 230 км тепломагистралей до конца года.

Городские службы проверяют жилые дома перед запуском регулярного отопления, дополнительно сформированы 30 бригад, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов сообщил, что отопление в Петербурге включат 26 сентября. Он подчеркнул, что держит этот вопрос на контроле.