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В Смольном рассказали о подготовке Петербурга к зиме

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В Смольном рассказали о подготовке Петербурга к зиме

Санкт-Петербург, 24 сентября. Санкт-Петербург готов к новому отопительному сезону. Об этом сообщили на заседании правительства в Смольном, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Это заседание администрации города под руководством Александра Беглова стало первым после его вступления в должность губернатора Петербурга. Как отметил градоначальник, вопрос подачи тепла выносится на первоочередное рассмотрение неслучайно: город на восемь дней раньше срока приступил к отопительному сезону. В первую очередь, были подключены социальные объекты. С 24 сентября началось регулярное подтапливание всех зданий города.

В соответствии с планом, к зиме необходимо подготовить 23483 здания. Управляющие компании провели все необходимые работы, готовность систем теплоснабжения обеспечена на 100%. За летний сезон были проведены 102 тренировки по устранению аварий.

К уборке города готовы более 650 уборочных машин и 600 единиц малой механизации, предназначенных для очистки тротуаров и придомовых территорий. Заготовлено более восьми тысяч тонн соли и 42 тысячи тонн песка. Как и в прошлом году, снег будут плавить 18 спецпунктов. Они готовы к зиме на 92%.

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