Погибший на станции метро «Площадь Александра Невского» оказался студентом

Санкт-Петербург, 24 сентября. Стала известна личность погибшего пассажира на станции метро «Площадь Александра Невского 2» в Петербурге. Им оказался студент-первокурсник.

Инцидент произошел вечером 23 сентября, из-за происшествия было прекращено движение поездов на оранжевой ветке.

По данным источника, в метро погиб студент института имени Бонч-Бруевича 2001 года рождения. Он проживал в доме на улице Костюшко и состоял на учете в психоневрологическом диспансере, пишут «Невские новости».

Сотрудники метрополитена вывели пассажиров из поезда, некоторые из них заметили в вагоне отрубленную голову человека. Движение поездов было возобновлено через полчаса после инцидента.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что в московском метро погиб человек после падения на рельсы. Инцидент произошел на станции «Боровицкая».