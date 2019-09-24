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Два человека погибли в серьезном ДТП в Ленобласти

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Два человека погибли в серьезном ДТП в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 сентября. Два человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД.

Смертельная авария произошла 23 сентября около 22.05 на трассе «Санкт-Петербург — Ручьи» вблизи поселка Большая Ижора. По предварительной информации, автомобиль марки Chevrolet вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia. В результате водитель и пассажир Chevrolet погибли на месте ДТП. В Kia находилась женщина-водитель, она получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована.

На месте аварии работают сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства столкновения двух автомобилей устанавливаются, передает New Inform.

Ранее сообщалось о столкновении легковой машины с грузовиком на КАД. В аварии погибли два человека.

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Источник: NewInform
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