Памятник Гранину установят в Петербурге до 30 октября

Санкт-Петербург, 23 сентября. Памятник известному писателю и киносценаристу Даниилу Гранину установят на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге до 30 октября. Об этом рассказал скульптор Евгений Бурков, работающий над бронзовой скульптурой.

В феврале этого года на Писательском доме на Малой Посадской улице, где жил Гранин, установили памятную доску, ее автором тоже стал Бурков. Спустя считанные месяцы специалист взялся за создание памятника писателю, его проект признали лучшим.

«Когда начал работать над мемориальной доской, начал интересоваться автором. «Блокадная книга» меня сразила. Начал читать его интервью, смотреть документальные фильмы», — цитирует Буркова «Петербургский дневник».

Мастер отметил, что впервые работает над скульптурой подобного размера — это своего рода его «профессиональная цель». Петербургского скульптора поддерживают в работе родные известного писателя: семья рассказывала ему о жизни почетного гражданина Петербурга и даже показывала рабочий кабинет киносценариста.

Установят памятник рядом с библиотекой его имени. На открытии ожидают президента РФ Владимира Путина.

Напомним, известный писатель скончался в ночь с 4 на 5 июля 2017 года, на 99-м году жизни. Узнав об уходе фронтовика-писателя, соболезнования его семье выразил российский лидер. Церемония прощания состоялась 8 июля 2017 года в Таврическом дворце. Похоронен он на Комаровском кладбище под Петербургом.

Гранин являлся ветераном Великой Отечественной войны, почетным гражданином города на Неве. Его именем названа малая планета Солнечной системы №3120. Он написал романы «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Блокадная книга» и другие. Последнюю настоятельно советовал прочитать всем жителям Северной столицы губернатор Александр Беглов, который назвал Гранина легендарным писателем.

Ранее президент России одобрил идею властей Курской области создать музей Гранина, который родился в этом регионе.