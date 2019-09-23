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ФАН публикует фото с презентации новой команды баскетбольного «Зенита»

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ФАН публикует фото с презентации новой команды баскетбольного «Зенита»

Санкт-Петербург, 23 сентября. За неделю до первой официальной игры в сезоне баскетбольный «Зенит» провел презентацию своего нового состава.

ФАН публикует фото с презентации новой команды баскетбольного «Зенита»

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, мероприятие прошло на паркете Академии баскетбола «Зенит». Еще до официальной части поклонники команды смогли поучаствовать в автограф-сессии и сфотографироваться с баскетболистами. Вместе с командой БК «Зенит» представил и новую игровую форму: голубые джерси с темно-синими и белыми вставками.

ФАН публикует фото с презентации новой команды баскетбольного «Зенита»

Свой первый матч петербуржцы проведут уже через неделю. В рамках розыгрыша Единой лиги ВТБ российские баскетболисты на выезде сыграют против польского клуба «Зелена Гура».

ФАН публикует фото с презентации новой команды баскетбольного «Зенита»

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Источник: Федеральное агентство новостей
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