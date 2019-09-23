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Синоптики предупредили жителей Петербурга о похолодании

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Синоптики предупредили жителей Петербурга о похолодании

Санкт-Петербург, 23 сентября. Почти нулевая температура и дожди придут в Петербург к середине рабочей недели, похолодание в городе начнется в понедельник.

Сегодня в Петербурге будет прохладно, но не дождливо. Ночью — не теплее двух градусов, днем воздух прогреется до восьми градусов тепла. К среде в Петербург придут дожди, предупредили синоптики.

Ранее Газета.ru сообщила, что ясная погода без осадков вернется в Москву ко вторнику. По ночам в столице ожидаются заморозки. Температура воздуха на текущей неделе не поднимется выше 10 градусов. По ночам возможны минусовые температуры.

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Источник: Пятый канал
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