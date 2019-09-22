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Три «вафельницы» появились на дорогах в Петербурге

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Три «вафельницы» появились на дорогах в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 сентября. Три перекрестка с разметкой-«вафельницей» появились в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

В частности, разметки 1.26 появилась на пересечении улицы Орбели и Светлановского проспекта, на пересечении Полюстровского и Пискаревского проспектов и на перекрестке Коломяжского и Богатырского проспектов. Решение о необходимости нанесении «вафельницы» были приняты на основании статических показателей загруженности дорог.

Главная цель такой разметки заключается в том, чтобы повысить пропускную способность улично-дорожной сети города и снизить конфликтные ситуации на проблемных перекрестках.

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