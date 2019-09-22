Грузовик раздавил иномарку на КАД, два человека погибли

Санкт-Петербург, 22 сентября. Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Ленинградской области.

Авария произошла на внутреннем кольце КАД во Всеволожском районе Петербурга. Грузовой автомобиль Scania остановился у обочины из-за поломки. Водитель фуры не успел выставить знак аварийной остановки, в результате чего в припаркованный грузовик врезался внедорожник Volkswagen Tiguan, передает интернет-издание «Невские новости»

«В результате ДТП водитель и пассажир транспортного средства Volkswagen Tiguan скончались до приезда кареты скорой помощи», — сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Легковой автомобиль почти полностью оказался под прицепом грузовика. В настоящее время спасатели извлекают тела погибших из искореженного автомобиля. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить обстоятельства ДТП.