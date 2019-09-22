Беглов рассказал, когда в квартирах петербуржцев включат отопление

Санкт-Петербург, 22 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался об основных результатах работы за прошедшую неделю.

Отчет он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Согласно представленным данным, теперь строительство социальных объектов в Петербурге переведено на трехлетний цикл. Беглов пояснил, что такое решение он принял, чтобы застройщики не могли замораживать возведение детсада, школы или поликлиники.

«Мы в этом году столкнулись с такими историями. Но теперь проектирование и строительство должны укладываться в три года. Ситуаций заморозки не должно больше быть», — заверил он.

Во-вторых, Петербург получил дополнительные федеральные субсидии на строительство дорог. Благодаря этому уже в 2020 году в городе начнется строительство Широтной магистрали скоростного движения.

Сообщил Беглов и хорошие новости по проекту скоростного трамвая сообщением Купчино — Шушары — Славянка. Так, несмотря на то, что в проект вкладываются частные инвестиции, сейчас властям удалось добиться, чтобы оплата проезда в этих трамваях производилась по городскому тарифу, а также действовали обычные проездные карточки.

«Как и в трамвае «Чижик» в Красногвардейском районе», — уточнил губернатор.

Беглов также попросил петербуржцев написать ему в комментариях варианты названия нового трамвая.

Отдельно градоначальник рассказал о решении вопросов по благоустройству городской среды. Был открыт новый сад у Ивановского карьера в Невском районе. При этом были учтены 20 главных пожеланий местных жителей.

«Теперь здесь качели, тренажеры, велосипедные дорожки, обзорные площадки у воды и даже небольшой амфитеатр», — перечислил Беглов.

В будущем здесь планируется и возведение «Сада ощущений» для слабовидящих. Подобный объект ранее был оборудован в школе имени Грота в Красногвардейском районе. Кроме того, Беглов поручил оборудовать в новом саду площадку для детей с ограниченными возможностями.

Закончены и работы по благоустройству Малого Ильинского сада.

«Вчера выезжал с проверкой. Раньше здесь была свалка, а теперь сад с детскими, спортивными площадками», — поделился глава города.

Ответил Беглов и на многочисленные вопросы петербуржцев об отоплении. За неделю он получил более 100 обращений на эту тему.

«Объясню ситуацию. Сейчас в городе идет периодическое протапливание. В этот период выявляются неполадки, которые должны решить управляющие компании», — написал губернатор.

Он уточнил, что регулярным отопление станет с 26 сентября.

«Если тепла не будет, после вторника звоните в 004. Держу этот вопрос на личном контроле», — подчеркнул руководитель Северной столицы.

Прокомментировал Беглов и сообщения СМИ о том, что у семьи Морозовых с четверняшками якобы могут забрать подаренную квартиру. В связи с этим он обратился лично к Оксане и Виталию.