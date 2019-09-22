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Академия Можайского проводит соревнования для школьников в честь Дня российской гвардии

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Академия Можайского проводит соревнования для школьников в честь Дня российской гвардии

Санкт-Петербург, 22 сентября. Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», работающий при военно-космической академии имени Можайского, проводит соревнования для школьников и участников молодежных клубов в честь празднования Дня российской гвардии. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Академия Можайского проводит соревнования для школьников в честь Дня российской гвардии

В рамках мероприятия была организована «Военизированная эстафета», «Огневой рубеж» и конкурс «Ратные страницы истории Отечества». Подросткам предстоит подтягиваться, бегать, стрелять, бросать гранаты и разбирать автомат Калашникова на скорость. Всего в соревнованиях участвуют 500 человек, разбитые на 20 команд.

Отметим, что День российской гвардии отмечается 2 сентября. Этот праздник был учрежден 22 декабря 2000 года в честь 300-летия российской гвардии. В настоящее время все соединения ВДВ, части РВСН, а также некоторые части Сухопутных войск, ВКС и ВМФ носят звание гвардейских. Кроме того, в составе ВС РФ гвардейскими считаются 4 танковые и 7 мотострелковые дивизий.

2 сентября в Петербурге состоялся торжественный выстрел из пушки Нарышкина Бастиона, а 4 сентября состоялся военный парад и смотр-конкурс строевой песни Западного военного округа.

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