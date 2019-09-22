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Петербуржцев испугали декорации к фильму в центре города

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Петербуржцев испугали декорации к фильму в центре города

Санкт-Петербург, 22 сентября. Жители и гости Санкт-Петербурга приняли декорации в центре города за последствия страшного дорожно-транспортного происшествия.

Петербуржцы начали массово писать в социальных сетях, что на углу улиц Некрасова и Радищева стоит фургон, который «протаранил» автобус. По словам пользователей Сети произошло «что-то страшное и странное».

Однако позже появились комментарии, что оба транспортных средства выглядят неестественно, то есть у фургона в случае такой аварии должны быть повреждения намного серьезнее. К тому, как указали петербуржцы, автобус выглядит странно — такие по улицам города не ходят.

Один из горожан напомнил, что ООО «Бабл Студиос» снимает в центре Санкт-Петербурга фильм, ввиду этого по ряду улиц ограничили движение.

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