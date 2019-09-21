Таксист выдавал себя за пилота ради афер с недвижимостью в Калининграде

Санкт-Петербург, 21 сентября. Житель Калининграда пойдет под суд за мошенничество с недвижимостью, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мужчина утверждал, что имеет связи в риелторской компании и поможет купить дешевое жилье. Он уговаривал людей передать ему деньги для участия в долевом строительстве.

Как отметила Волк, подозреваемый для придания собственной значимости представлялся пилотом. В соцсетях он опубликовал фото в летной форме, хотя никакого отношения к авиации не имел и работал таксистом в Петербурге.

Когда потерпевшие поняли, что их обманули, они потребовали вернуть деньги. Калининградец скрылся, общий ущерб составил более 7 млн рублей, пишет ТАСС.

Сотрудники полиции задержали фигуранта уголовного дела в Петербурге. Сейчас мужчина находится под стражей, материалы дела направлены в суд.

В августе в Петербурге произошло еще одно крупное мошенничество с недвижимостью. Уроженец Дагестана передал местному жителю 12 млн рублей на покупку квартиры. Однако мошенник пропал вместе с деньгами.