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Петербуржцев предупредили о надвигающемся дожде и ураганном ветре

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Петербуржцев предупредили о надвигающемся дожде и ураганном ветре

Санкт-Петербург, 21 сентября. Облачная погода и штормовой ветер ожидаются в Петербурге в воскресенье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Спасатели предупреждают, что порывы ветра достигнут 12 метров в секунду, прибрежных районах — до 15 метров в секунду.

Температура воздуха составит 7-9 градусов тепла, в ночное время суток столбики термометров опустятся до 3 градусов тепла, пишет «Петербургский дневник».

В Ленобласти ожидаются заморозки на почве, автомобилистов попросили быть внимательными во время вождения из-за скользких дорог.

Ранее сообщалось, что 22 сентября в московском регионе ожидается сильный ветер и мокрый снег. Европейскую часть России накрыл холодный скандинавский циклон.

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