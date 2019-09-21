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Беглов открыл в Петербурге уникальную трехмерную панораму о войне

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Беглов открыл в Петербурге уникальную трехмерную панораму о войне

Санкт-Петербург, 21 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов открыл в «Севкабель Порту» панораму, посвященную Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.

Трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну» является уникальным проектом. Она позволяет зрителю пройти путь солдата от родного дома до Берлина.

Каждая сцена панорамы — фрагмент советской истории, воссозданный в мельчайших деталях. По словам Александра Беглова, эта выставка очень важна для молодого поколения. 

«Это все делается, чтобы вы помнили — вы являетесь нашими наследниками. У вас сохранится память наших отцов, дедов, которые отстояли нашу страну»,  — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Беглов открыл в Петербурге уникальную трехмерную панораму о войне

В этом году исполнилось 74 года с момента безоговорочной победы Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне. В течение года российские власти проводят массовые мероприятия, на которых чествуют ветеранов.

Ранее сообщалось, что СК РФ запустил акцию в поддержку ветеранов и блокадников.  В ведомстве призвали россиян помогать поколению победителей.

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