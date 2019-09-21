Беглов анонсировал открытие 50 центров инженерных и роботизированных технологий

Санкт-Петербург, 21 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе появится около 50 центров робототехники.

Александр Беглов посетил центр «Отраслевых инженерных, цифровых и роботизированных технологий» Малоохтинского колледжа. Он отметил, что у таких научных центров есть большой потенциал.

«Мы планируем создать порядка 50 таких центров, чтобы дети могли в таких условиях заниматься», — подчеркнул Беглов, его цитируют «Невские новости».

В Малоохтинском колледже проводят переподготовку специалистов отраслей машиностроения и ОПК.

Беглов предложил провести Кубок губернатора по робототехнике, что поможет привлечь в город сильные кадры. Он отметил, что Петербург должен поддерживать научный потенциал молодежи.

Ранее сообщалось, что Беглов осмотрел новый тир в спортшколе олимпийского резерва в Калининском районе. Директор школы Дмитрий Васильев пообещал, что новый тир поможет его воспитанникам достигать высот в стрелковых дисциплинах.