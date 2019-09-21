Беглов поручил провести в Петербурге соревнования по робототехнике

Санкт-Петербург, 21 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел центр «Отраслевых инженерных, цифровых и роботизированных технологий» в Малоохтинском колледже.

Александр Беглов похвалил учащихся колледжа за интерес к IT. Он поручил провести Кубок губернатора по робототехнике.

Губернатор подчеркнул, что в Петербурге должны быть свои кадры. Всем образовательным учреждениям и предприятиям нужно продумать работу по профориентации молодежи, добавил он.

«Благодаря таким центрам создается наше будущее, о чем я всегда говорил: высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места», — подчеркнул Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он добавил, что петербургские власти планируют создать порядка 50 профильных центров. Это будет способствовать развитию научного потенциала города.

Ранее сообщалось, что Беглов посетил уникальный тир в школе олимпийского резерва №3 в Калининском районе.