Петербуржцы поблагодарили Беглова за благоустройство Малого Ильинского сада

Санкт-Петербург, 21 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел благоустроенный Малый Ильинский сад и пообщался с жителями Красногвардейского района.

Малый Ильинский сад реконструировали в рамках проекта о формировании комфортной городской среды. Здесь появилась детская площадка, игровая зона для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На новой спортплощадке можно сдавать нормативы ГТО, она оборудована мягким каучуковым покрытием. Для жителей старшего возраста установили скамейки и шезлонги вдоль прогулочных дорожек.

«Все делалось по вашему предложению: и для детей, и для людей пожилого возраста, молодежи», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Губернатор Петербурга пообещал, что парк расширят — сделают беговую и велосипедную дорожки. Жители Красногвардейского района поблагодарили Беглова за благоустройство.

Ранее сообщалось, что Беглов открыл обновленный парк у Ивановского карьера. Он отметил, что в городе будет появляться все больше новых общественных пространств.