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Беглов осмотрел новый тир школы олимпийского резерва в Калининском районе

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Беглов осмотрел новый тир школы олимпийского резерва в Калининском районе

Санкт-Петербург, 21 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил спортшколу олимпийского резерва № 3 в Калининском районе. Он осмотрел новый комплекс для спортивной стрельбы.

Уникальный спортивный тир с новейшим оборудованием может принимать соревнования любого уровня. Комплекс оборудован антирикошетным покрытием, здесь установлен пулеулавливатель.

«Наши ребята выступают на чемпионатах России. Уверен, что с появлением тира результаты станут более весомыми», — рассказал директор спортшколы Дмитрий Васильев, его цитируют «Невские новости».

Беглов осмотрел новый тир школы олимпийского резерва в Калининском районе

В тире три галереи: для пневматического оружия, пистолета и малокалиберной винтовки. В спорткомплекс могут приходить пулевики, биатлонисты, представители других спортивных дисциплин.

Субботний день у Александра Беглова довольно насыщенный. Он уже посетил ЖК «Цветной город», где проверил автоматизированную котельную. Губернатор дал старт экологическому квесту «Чистые игры» в Ржевском лесопарке.

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