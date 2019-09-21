Беглов дал старт экоквесту «Чистые игры» в Ржевском лесопарке

Санкт-Петербург, 21 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов открыл «Чистые игры» — соревнования по сбору мусора в Ржевском лесопарке.

Петербург — красивый культурный город, ежегодно сюда приезжают миллионы туристов, сказал губернатор. Поэтому петербуржцы должны помогать содержать город в чистоте, добавил он.

«Чистые игры» — это помощь нашему городу, чтобы он был чистым, аккуратным. Хочу пожелать успехов, пусть победит сильнейший», — отметил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Жители Красногвардейского района разделятся на две команды и будут собирать мусор в Ржевском лесопарке на время. Участники эко-квеста разгадают загадки, найдут спрятанные артефакты и соберут мусор.

Победителей ждут призы, а после конкурса всех пригласят на пикник. Впервые «Чистые игры» прошли в Петербурге в 2014 году, в общей сложности было собрано 140 тонн мусора.

Ранее Беглов проверил готовность к зиме ЖК «Цветной город», он посетил новую автоматизированную котельную.