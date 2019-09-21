Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов дал старт экоквесту «Чистые игры» в Ржевском лесопарке

49
0 Оставить комментарий

Беглов дал старт экоквесту «Чистые игры» в Ржевском лесопарке

Санкт-Петербург, 21 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов открыл «Чистые игры» — соревнования по сбору мусора в Ржевском лесопарке.

Петербург — красивый культурный город, ежегодно сюда приезжают миллионы туристов, сказал губернатор. Поэтому петербуржцы должны помогать содержать город в чистоте, добавил он.

«Чистые игры» — это помощь нашему городу, чтобы он был чистым, аккуратным. Хочу пожелать успехов, пусть победит сильнейший», — отметил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Жители Красногвардейского района разделятся на две команды и будут собирать мусор в Ржевском лесопарке на время. Участники эко-квеста разгадают загадки, найдут спрятанные артефакты и соберут мусор.

Победителей ждут призы, а после конкурса всех пригласят на пикник. Впервые «Чистые игры» прошли в Петербурге в 2014 году, в общей сложности было собрано 140 тонн мусора.

Ранее Беглов проверил готовность к зиме ЖК «Цветной город», он посетил новую автоматизированную котельную.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров