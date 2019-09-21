Санкт-Петербург, 21 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил готовность к отопительному сезону ЖК «Цветной город». Он осмотрел газовую автоматизированную котельную.

Александр Беглов находится в Красногвардейском районе. В связи с резким похолоданием он проверяет готовность жилых домов к зиме.

«Кварталы должны быть подготовлены. Это один из хороших примеров, когда инженерия идет с опережением застройки», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Представитель «Теплоэнерго» рассказал Беглову, что сейчас дома периодически протапливают. Регулярное отопление будет запущено в Петербурге 24 сентября.

Строительство микрорайона «Цветной город» на Васнецовском проспекте завершится в 2025 году, мощность новой котельной на четыре котла составляет 140 МВт. Она рассчитана на обеспечение теплом жилых домов, школ и детсадов, медицинских и спортивных учреждений.

Ранее сообщалось, что 20 сентября Беглов открыл сад у Ивановского карьера после реконструкции. Он предложил петербуржцам назвать новое общественное пространство Ивановско-Щемиловским парком.