История с «временной» квартирой петербургской семьи оказалась шумихой на пустом месте

Вокруг семьи Морозовых, в которой 23 июля этого года родились четверняшки и которая по этому случаю получила в подарок от петербургских властей трехкомнатную квартиру, вчера разгорелись нешуточные страсти. Морозовы рассказали журналистам, что через пять лет им якобы придется вернуть городу подаренную квартиру. Но в Смольном эту информацию опровергли, а представители многодетных семей Петербурга заявили, что распространять подобные новости могут только те, кто совсем не разбирается в законодательстве и мерах социальной поддержки, принятых в городе на Неве.

После того, как СМИ запестрили сообщениями о том, что через пять лет Морозовым придется покинуть подаренную им квартиру, администрация Приморского района, в котором родители четверняшек получили жилье, дала разъяснения.

По словам чиновников, семья, после рождения сразу четырех детей признанная нуждающейся в специальной социальной защите, получила трехкомнатную квартиру площадью 77,7 кв. м в новом доме на Новоколомяжском проспекте по договору безвозмездного пользования сроком на пять лет.

Срок в пять лет оговаривался потому, что ни у Оксаны, ни у Виталия Морозовых нет десятилетнего срока проживания в Петербурге, а потому они не состоят на жилищном учете, что, согласно городскому законодательству, является условием для предоставления жилого помещения по договору социального найма.

«Через пять лет договор безвозмездного пользования по заявлению семьи Морозовых будет продлен еще на пять, и так любое количество раз. Освобождать жилое помещение при этом не требуется. Как только семья будет иметь документы, подтверждающие проживание в Петербурге десять лет, они смогут встать на жилищный учет — та самая квартира, в которой они проживают, будет им предоставлена по договору социального найма с правом приватизации. Независимо от того, сколько многодетных семей в этом момент будут состоять на учете по улучшению жилищных условий в Петербурге, семья имеет первоочередное право, и они уже проживают в квартире — произойдет просто переоформление договора», — объяснили в администрации Приморского района.

Там подчеркнули, что оформление квартиры Морозовых по договору безвозмездного пользования, напугавшее семью, — это вынужденная мера, поскольку предоставление квартиры семье, не прожившей в Петербурге десять лет, является исключительным случаем.

Александр Ржаненков, глава комитета Смольного по социальной политике, в свою очередь отметил, что «нет никаких проблем» и «даже невозможно придумать, чтобы семью многодетную выселить из жилья».

«Я сегодня с отцом переговорил, и их тоже беспокоит вся эта ситуация, но, повторюсь, что никто и никогда не помышлял о каких-то действиях. Жилье было предоставлено, и они будут в нем жить, а мы будем помогать, а также дальше содействовать, чтобы у них воспитание детишек было достойное, комфортное, удобное», — отметил Ржаненков.

Комментируя эту историю Федеральному агентству новостей, многодетный отец Андрей Кореневский заметил, что прежде, чем делать подобные выводы, обращаться к журналистам, что-то писать в соцсетях и паниковать, лучше сначала задать конкретные вопросы чиновникам.

«Получилась шумиха на пустом месте, потому что проблемы на самом деле нет. Я не слышал, чтобы в Петербурге или где-либо еще у многодетных семей отбирали подаренные квартиры. Таких прецедентов не было. Многодетным семьям в Петербурге выделяют жилье на общих условиях, предусмотренных законодательными актами — как федеральными, так и региональными. Мы встаем на очередь и получаем квартиры по очереди. Причем наша семья получила трехкомнатную квартиру очень быстро, по советским меркам, — уже через два года после постановки на учет. А мои родители, которые тоже были многодетными, при СССР стояли в очереди на жилье 15 лет», — сказал Андрей Кореневский.

Он подчеркнул, что случай с семьей Морозовых, в которой родились четверняшки, — особый и уникальный.

«Такие единичные случаи всегда находятся на контроле губернатора. Так было и в прошлом. И никогда никто ни у кого не отбирал ни жилье, ни что-то еще», — говорит собеседник ФАН.

По словам отца семерых детей, он общается со многими петербургскими многодетными семьями, и ни у кого из них не было нареканий на то, как власти города оказывают им меры социальной поддержки.