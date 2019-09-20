Смольный прояснил ситуацию с квартирой многодетной семьи Морозовых

Санкт-Петербург, 20 сентября. В комитете по социальной политике Петербурга прокомментировали информацию СМИ о квартире многодетной семьи Морозовых, у которой в этом году на свет родились четверняшки.

Информация о том, что многодетной семье предоставили квартиру на пять лет, не соответствует действительности. Об этом сказал руководитель комитета Александр Ржаненков.

Право на улучшение жилищных условий имеют граждане, которые проживают в Петербурге не менее десяти лет, если метраж их жилья не соответствует норме. Это касается и Героев СССР, и Героев России, пояснил Ржаненков.

Но семья Морозовых живет в Петербурге менее десяти лет, при этом четверняшки рождаются в городе довольно редко. Поэтому власти решили пойти навстречу многодетной семье и улучшить их условия жизни.

«Мы предоставили им трехкомнатную квартиру для воспитания детей в нормальных условиях, но оформив соответствующий документ на пять лет. Через четыре года у них наступит период десятилетнего проживания и они переоформят квартиру», — пояснил Александр Ржаненков, его комментарий приводит Nation News.

Он подчеркнул, что никого выселять не будут. Многодетная семья имеет право на льготы и будет их получать. Ржаненков добавил, что если в семье Морозовых появится пополнение, они могут претендовать на квартиру с большей площадью.