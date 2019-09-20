Смольный назвал дату начала отопительного сезона в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 сентября. Регулярное отопление в Петербурге включат 24 сентября, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Решение о начале отопительного сезона приняли в связи с низкой температурой воздуха и прогнозами синоптиков о похолодании. В прошлом году отопление началось 28 сентября, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Периодически протапливать детские сады, школы и больницы начали 16 сентября. В тестовом режиме было запущено отопление в многоквартирых домах. Испытания прошли успешно, отмечает «Петербургский дневник».

В Ленобласти здания протапливают в Луге, Гатчине, Тосненском районе. Постоянное отопление в населенных пунктах области включат до 1 октября.