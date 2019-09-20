Беглов открыл обновленный парк у Ивановского карьера

Санкт-Петербург, 20 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов открыл новую общественную зону отдыха рядом с Ивановским карьером. Он предложил создать здесь парк ощущений для слабовидящих.

Александр Беглов принял участие в торжественном открытии общественной зоны отдыха в Невском районе.

«Правительство Петербурга будет и дальше делать все возможное, чтобы обустроить общественные пространства. Этот сад ждал своего времени, и у нас это получилось», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Губернатор предложил назвать сад Ивановско-Щемиловским — в честь реки и деревни, которая раньше располагалась рядом с карьером.

Напомним, что после реконструкции в саду у Ивановского карьера появились пешеходные дорожки, скамейки, детские и спортивные площадки. Для любителей рыбалки огородили территорию.

Ранее Беглов поручил чиновникам разработать генплан Петербурга, в который будут включены общественные пространства, зеленые территории, промышленные точки, новая социнфраструктура.