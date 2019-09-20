Митянина наградила участников «Трудового лета» в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 сентября. Вице-губернатор Анна Митянина наградила участников проекта «Трудовое лето» от имени губернатора Петербурга Александра Беглова.

В Ледовом дворце состоялось подведение итогов проекта «Трудовое лето». Городская служба занятости населения в этом сезоне трудоустроила более 10 тысяч подростков.

Анна Митянина вручила благодарственные письма лучшим участникам проекта. Она отметила, что эта инициатива пользуется популярностью среди молодежи.

«Это самое масштабное мероприятие. «Трудовое лето» проходит с 1995 года. В Санкт-Петербурге вы сможете найти работу по профессии», — сказала вице-губернатор, ее слова передают «Невские новости».

По словам депутата Госдумы Сергея Вострецова, петербургская молодежь сделала большой вклад в развитие города.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов принял в Смольном делегацию из Вьетнама. На встрече обсуждалось развитие туризма, открытие прямого авиасообщения с Вьетнамом, укрепление гуманитарных связей.