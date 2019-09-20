Беглов выразил соболезнования семье Ирины Богачевой

Санкт-Петербург, 20 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семье оперной певицы Ирины Богачевой, которая скончалсь на 81-м году жизни.

Смерть оперной дивы стала большой потерей для Петербурга и культуры России. По мнению Беглова, Богачева была символом музыкальной Северной столицы, наставником поколений.

«Ее сильный, красивый голос был украшением Мариинского театра. Для многих артистов оперы она была учителем, другом, многим дала путевку в профессию», — сказал губернатор, его слова приводят «Невские новости».

Ирина Богачева была почетным гражданином Петербурга и патриотом России, отметил Беглов. Она укрепляла статус культурного города на Неве и многое сделала для развития музыкальных проектов.

Ее заслуги были высоко оценены государством и правительством Петербурга, добавил губернатор. Ранее сообщалось, что Богачева скончалась в одной из больниц города в ночь на 20 сентября, она перенесла операцию.