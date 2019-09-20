Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дни Петербурга пройдут в Хошимине

1 807
0 Оставить комментарий

Дни Петербурга пройдут в Хошимине

Санкт-Петербург, 20 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что во вьетнамском Хошимине пройдут дни Северной столицы России.

Александр Беглов встретился в Смольном с секретарем ЦК компартии Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Зарубежный гость пригласил российскую делегацию посетить Хошимин, пишут «Невские новости».

В феврале в популярном туристическом городе Вьетнама пройдут дни Петербурга. На встрече также обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере, открытие прямого сообщения и развитие туризма.

Беглов также анонсировал установку памятника в Петербурге известному вьетнамскому государственному деятелю Хо Ши Мину.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров