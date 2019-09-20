Дни Петербурга пройдут в Хошимине

Санкт-Петербург, 20 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что во вьетнамском Хошимине пройдут дни Северной столицы России.

Александр Беглов встретился в Смольном с секретарем ЦК компартии Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Зарубежный гость пригласил российскую делегацию посетить Хошимин, пишут «Невские новости».

В феврале в популярном туристическом городе Вьетнама пройдут дни Петербурга. На встрече также обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере, открытие прямого сообщения и развитие туризма.

Беглов также анонсировал установку памятника в Петербурге известному вьетнамскому государственному деятелю Хо Ши Мину.