Беглов рассказал об установке памятника Хо Ши Мину в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в Северной столице появится памятник вьетнамскому государственному деятелю Хо Ши Мину.

Александр Беглов принял в Смольном делегацию из Вьетнама во главе с секретарем ЦК Коммунистической партии Во Ван Тхыонгом. Он предложил увековечить в Петербурге память о президенте Вьетнама.

«Петербург сделает все необходимое для установки памятника Хо Ши Мину, если на это даст добро вьетнамская сторона», — заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Во Ван Тхыонг заявил, что установка памятника укрепит дружественные отношения между Петербургом и Вьетнамом. Это благоприятно скажется на развитии гуманитарных связей.

Зарубежные гости подарили Петербургу редкую вазу и картину вьетнамского художника. Беглов в ответ преподнес Тхыонгу картины с изображением Смольного и Банковского мостов.

Хо Ши Мин (настоящее имя Нгуен Шинь Кунг) — основатель Коммунистической партии Индокитая, идеолог независимого Вьетнама.

Ранее Беглов и вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняли участие в работе Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.