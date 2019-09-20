Беглов обсудил развитие туризма с делегацией из Вьетнама

Санкт-Петербург, 20 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился в Смольном с секретарем ЦК Компартии Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

Александр Беглов поприветствовал иностранных гостей и заметил, что Петербург готовился к их приезду. По словам губернатора, сотрудничество в туристической области сейчас очень актуально.

«Надеюсь, что и поток туристов из Вьетнама станет еще больше. Надеюсь, что Петербург подарит вам самые теплые чувства», — сказал губернатор, его цитируют «Невские новости».

Между Северной столицей и Вьетнамом должны открыть прямое авиасообщение, уверен Беглов. Это будет способствовать укреплению гуманитарных связей.

Глава вьетнамской делегации поздравил Беглова с победой на выборах. Он выразил уверенность, что под его руководством у Петербурга и Вьетнама открываются большие перспективы для сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Беглов и вице-премьер РФ Татьяна Голикова встретились с делегацией из Китая. Участники переговоров обсудили развитие двустороннего сотрудничества.