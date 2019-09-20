Убийство 20-летней давности раскрыли в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 сентября. Следователи раскрыли преступление, совершенное более 23 лет назад, сообщили в СУ СК РФ по Петербургу.

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве знакомой. По данным ведомства, преступление произошло летом 1996 года.

Мужчина находился в пьяном состоянии около железнодорожной станции «Озерки». Он поссорился со своей знакомой и жестоко избил девушку. От полученных травм 22-летняя пострадавшая скончалась.

Следователи вышли на подозреваемого, им оказался ранее судимый 49-летний петербуржец. Сейчас мужчина работает в такси. Ему предъявили обвинение, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее РИАМО сообщило, что в Москве мужчина в уличной драке проломил прохожему череп камнем. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.