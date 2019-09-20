Соревнования пожарных собрали в Петербурге сильнейшие команды РФ, Германии и Финляндии

Санкт-Петербург, 20 сентября. Международные соревнования пожарных газо-дымозащитной службы проходят в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В соревнованиях принимают участие 17 команд из российских регионов, Германии и Финляндии. Спасатели должны преодолеть огневую полосу и потушить горящую жидкость, а также эвакуировать условного пострадавшего с горящего корабля.

Команда состоит из 4 человек и время выполнения эстафеты фиксируется по последнему финишировавшему. Работа в газо-дымощитной службе считается самой сложной. Участники соревнования выполняют задания в боевом сняряжении.

Победитель конкурса получит кубок и набор пожарной спецтехники. Организаторы соревнования приготовили для зрителей викторину о пожарных и угощение на полевой кухне.