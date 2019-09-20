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Полиция задержала пьяного водителя, устроившего ДТП в Петербурге

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Полиция задержала пьяного водителя, устроившего ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 сентября. Пьяный водитель на иномарке устроил ДТП на Думской улице, сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла утром 20 сентября. Сотрудники ДПС заметили нетрезвого водителя и попросили остановиться. Однако мужчина нажал на газ и стал уходить от правоохранителей.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и врезался в Skoda Fabia. Вторая иномарка зацепила еще один автомобиль, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Машина пьяного водителя лишилась одного колеса, на Сенной площади его задержали. Полиция проводит проверку по факту серьезного ДТП.

Ранее РИАМО сообщило, что на Киевском шоссе в Москве произошло серьезное ДТП, одна из четырех полос перекрыта, движение затруднено.

 

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