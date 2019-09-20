Оперная певица Ирина Богачева скончалась в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 сентября. Оперная певица, почетный гражданин Петербурга Ирина Богачева скончалась на 81-м году жизни, сообщил ее супруг Станислав Гаудасинский.

Ирина Богачева ушла из жизни в одной из городских больниц. По словам главы фонда «Петербургское наследие и перспектива» Галины Ефимовой, скончалась она в ночь на 20 сентября.

Дата и время похорон пока неизвестны. Ефимова добавила, что известная оперная дива была для многих дорогим человеком. Известно, что Богчева скончалась после операции.

Ирина Богачева — коренная ленинградка, пережила блокаду города. Ее уникальный голос стал символом советской оперной сцены. Ее карьера была стремительной.

Она завоевала гран-при на конкурсе в Рио-де-Жанейро в 1967 году, пела на крупнейших мировых оперных сценах, в том числе в «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке.

Одна из самых значительных партий Богачевой — Марфы в «Хованщине», но больше всего певица любила «Кармен». Петербургские слушатели запомнят ее как человека, который всю жизнь трудился ради популяризации оперного искусства.