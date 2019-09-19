Власти Петербурга заверили, что семья с четверняшками останется жить в подаренной квартире

Санкт-Петербург, 19 сентября. Администрация Приморского района Петербурга опровергла слухи о том, что семью Оксаны и Виталия Морозовых с четверняшками якобы выгонят из квартиры, подаренной властями города.

В пресс-службе подчеркнули, что семью из шести человек признали нуждающейся в соцзащите, Оксана, Виталий и четверо их детей уже зарегистрированы в новой квартире на Выборгском шоссе, и никто не собирается их выгонять оттуда ни сейчас, ни через пять лет, пишет газета «Петербургский дневник».

В администрации также напомнили, что по действующему законодательству, у семейства нет оснований на для предоставления жилого помещения по договору социального найма. Кроме того, Морозовы не состоят на жилищном учете в связи с отсутствием 10-летнего срока проживания Петербурге. Но многодетные семьи, не состоящие на жилищном учете, могут подавать заявления на включение в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива.

Помимо этого в Северной столице действует льготная ипотечная программа со ставкой по кредиту 5,25% и с господдержкой для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок.

«Для оказания данной услуги необходимо обращаться в Санкт-Петербургский центр доступного жилья», – пояснили в пресс-службе. При этом есть важный момент: после того, как срок действия договора безвозмездного пользования квартирой истечет, документ можно будет продлить еще на пять лет.

«Таким образом, через пять лет договор безвозмездного пользования по заявлению семьи Морозовых будет продлен еще на пять, и так любое количество раз. Освобождать жилое помещение при этом не требуется», — объяснили в администрации.

Когда Морозовы смогут получить документы о проживании в Петербурге в течение последних 10 лет, они смогут встать на жилищный учет, и эту квартиру семье предоставят по договору социального найма с правом приватизации. Более того, у родителей четверняшек будет приоритетное право на улучшение жилищных условий, то есть договор будет просто переоформлен.

Как уточняет газета, то, что квартиру оформили по договору безвозмездного пользования — вынужденная мера, потому что предоставление квартире семье без 10-летнего проживания в Петербурге является исключительной ситуацией.



