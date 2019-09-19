Милонов предложил закрыть все кальянные в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 сентября. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что кальянные заведения в Северной столице необходимо закрыть. По словам парламентария, он говорил об этом еще пять лет назад.

Милонов отметил, что кальян является опасным, поскольку вредит здоровью.

«Кальянные в нашем городе должны быть уничтожены, это вообще не наша культура, этим заведениям в общественных местах не место. Кто хочет, пусть курит у себя дома», — объяснил депутат, добавив, что на Востоке культура курения сильно отличается от той, что в России.

Как указала заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» Елена Куркова, если в смесь для кальянов входят наркотические вещества, то курение вызывает аналогичную зависимость, как обычные сигареты.

«То, что кто-то говорит, что ничего опасного там нет, — это все надо проверять. Если при производстве обычных сигарет есть какие-то требования, то тут — вопрос другой», — передает «Петербургский дневник» слова специалиста.

Напомним, в июле текущего года депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил размещать «устрашающие картинки» на упаковках кальянного табака.