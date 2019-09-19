Три человека пострадали в ДТП с BMW под Петербургом

Санкт-Петербург, 19 сентября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Кировском районе Ленинградской области: машина немецкой марки улетела в кювет, есть пострадавшие. Соответствующую информацию передает представитель отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла 19 сентября около 04.00 утра по московскому времени. Иномарка BMW двигалась в направлении Санкт-Петербурга, на 52-м километре трассы «Кола» водитель транспортного средства по неустановленным на данный момент причинам не справился с управлением и вылетел в кювет. За рулем машины находился 26-летний водитель. Он и его 35-летний пассажир получили травмы средней степени тяжести. Еще один человек 24 лет получил тяжелые травмы. Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали его в медицинское учреждение.

Пострадавшие находятся в Шлиссельбургской районной больнице. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов поводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося ДТП, после чего будет принято решение процессуального характера.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей в районе населенного пункта Алхан-Юрт в Чечне. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей. По последним данным, две отечественные машины Lada Priora столкнулись на 40-м километре автомобильной трассы Грозный — Серноводск. Отмечается, что в одном авто находился один человек, в салоне другого было семь пассажиров.