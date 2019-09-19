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Mercedes наехал на женщину в центре Петербурга

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Mercedes наехал на женщину в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 19 сентября. Женщина попала под автомобиль на Невском проспекте в Северной столице вечером в среду, пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 20.30, сообщает «Невские новости».

Уточняется, что женщина хотела перебежать дорогу за пределами пешеходного перехода, в какой-то момент на нее наехал Mercedes. За рулем транспортного средства находился 18-летний молодой человек.

Женщину экстренно госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии. По факту аварии инициирована проверка. Выясняются все обстоятельства и детали происшествия.

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Источник: Невские новости
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