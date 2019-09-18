Бастрыкин провел оперативное совещание в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 сентября. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Санкт-Петербурге.

Бастрыкин встретился с главами следственных подразделений, дислоцированных в Петербурге и Ленобласти, и с руководством Санкт-Петербургской академии СК России и Санкт-Петербургского кадетского корпуса ведомства.

Председателю Следственного комитета РФ доложили о ходе расследования ряда уголовных дел о преступлениях против личности. Кроме того, особе внимание было уделено уголовному делу о нарушении правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке.

Бастрыкин обсудил с руководством ведомственных учебных заведений поручения об организации учебно-воспитательного процесса, профессиональной подготовки и материально-технического обеспечения. Также на совещании обсудили вопросы, касающиеся предоставления детям, оставшимся без попечения родителей, всех необходимых социальных гарантий.

Отмечается, что в 2019 году 55 детей-сирот поступили на специалитет и магистратуру в Санкт-Петербургскую академию, а в ведомственный кадетский корпус — 35. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.