Инаугурация Беглова открыла новый этап в жизни Петербурга, считает эксперт

Санкт-Петербург, 18 сентября. Инаугурация нового губернатора Петербурга Александра Беглова стала важным этапом в жизни Северной столицы, считает политолог Виктор Потуремский.

По его мнению, ждать каких-то перемен в работе Александра Беглова не стоит, и это очень хорошо, потому что все направления для развития обозначены, приоритетные задачи поставлены, и по ним уже ведется работа.

Он также указал на активное развитие экономики и постепенное повышение качества жизни горожан.

«Нельзя не отметить и стиль работы нового градоначальника – он всегда старается ориентироваться на мнение горожан», – добавил Потуремский в комментарии изданию «Невские новости».

Как сообщалось ранее, церемония инаугурации Беглова прошла сегодня в Мариинском дворце. На ней присутствовали бывший губернатор города, а ныне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, глава горизбиркома Петербурга Виктор Миненко.

Миненко напомнил, что на выборах Беглова поддержали 734 тыс. 903 петербуржца, а это более половины голосов избирателей, принявших участие в избирательном процессе. По мнению Александра Гуцана, Петербург — особый регион, а Беглов очень хорошо знает потребности его жителей, и это крайне важно.

Сам Беглов поблагодарил петербуржцев за проявленное доверие и пообещал в полной мере оправдать его.