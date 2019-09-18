Вице-губернатор заявил, что вступивший в должность губернатора Беглов уже изменил Петербург

Санкт-Петербург, 18 сентября. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже изменил город к лучшему. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

18 сентября победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в Мариинском дворце. Александр Беглов принес присягу в присутствии депутатов городского парламента, судей Уставного суда Петербурга и почетных граждан города. Кроме того, Беглов пообещал продолжить активную работу по развитию Санкт-Петербурга, а также выразил благодарность жителям города за доверие.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин выразил уверенность, что Беглов еще до вступления в должность губернатора смог добиться повышения качества жизни петербуржцев. Кроме того, Беглову удалось наметить и начать реализацию ряда инфраструктурных и социальных проектов.

«Делается акцент на проекты, которые изменят город. Первое — создание транспортного каркаса с РЖД, не только дорожного. Это конкретные дела. Вывоз грузового движения надо осуществлять? Надо! Альтернатива подземке в виде наземного метро должна быть? Должна!» — отметил Елин.

Он также добавил, что за время работы Беглова на посту главы города произошли серьезные изменения в сфере благоустройства Санкт-Петербурга, передает iReactor.

«В красивом городе приятнее жить, чем в неблагоустроенном», — подчеркнул Елин.

Напомним, Александр Беглов набрал более 64% голосов на выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые состоялись 8 сентября, в единый день голосования. Другие кандидаты, Надежда Тихонова и Михаил Амосов, набрали 16,84% и 16,01% голосов соответственно.