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Беглов готовится вступить в должность губернатора Петербурга

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Беглов готовится вступить в должность губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 18 сентября. Александр Беглов готовится вступить в должность губернатора Санкт-Петербурга. Торжественная церемония пройдет сегодня в Большом зале Мариинского дворца.

Участниками церемонии станут депутаты петербургского Законодательного собрания, судьи уставного суда города и почетные граждане Северной столицы. Отметим, что Беглов станет 73-м губернатором Петербурга, пишут Невские Новости. 

Напомним, выборы главы города прошли 8 сентября. За Беглова проголосовали 64,43% избирателей. Явка на выборах составила 30,07%. 

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