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Бесцельный митинг оппозиционеров-неудачников в Петербурге закончился провалом

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Бесцельный митинг оппозиционеров-неудачников в Петербурге закончился провалом

Санкт-Петербург, 17 сентября. Митинг оппозиции прошел в Петербурге на площади Ленина во вторник. В очередной раз политики-неудачники разочаровали горожан бесцельным сборищем.

Оппозиционеры потерпели крах на выборах в Петербурге. Бывшие кандидаты в муниципальные депутаты попытались оправдать свои неудачи и напоследок напомнить о себе. Однако попытка оказалась крайне вялой: на площади собрались около 300 человек, до конца заявленного времени вытерпел лишь самый стойкий. Большинство, окончательно разочаровавшись в оппозиционерах-неудачниках, ушли сразу после начала.

Бесцельный митинг оппозиционеров-неудачников в Петербурге закончился провалом

Непопулярность митинга петербургской оппозиции ясна: внятных доводов, из-за которых можно подставить под сомнение чистоту выборов, никто так и не привел. Оно и понятно, ведь выборы прошли на высоком уровне, законность и легитимность кампании признали сами оппозиционеры. Глава «Партии Роста» Оксана Дмитриева заявила, что они удовлетворены результатами муниципальных выборов.  

Бесцельный митинг оппозиционеров-неудачников в Петербурге закончился провалом

Выступать на площади пытались те, кто собственноручно загубил свою предвыборную кампанию. Они пытались оправдаться и словить хайп, пусть даже и под предлогом надуманных обвинений в фальсификации. Примечательно, что именно оппозиционеров и уличили в нарушении избирательного процесса. Площадь Ленина опустела уже через час после начала митинга, как отметил корреспондент Невских новостей, никто из горожан так и не понял, зачем потратил время.

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