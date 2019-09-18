Бесцельный митинг оппозиционеров-неудачников в Петербурге закончился провалом

Санкт-Петербург, 17 сентября. Митинг оппозиции прошел в Петербурге на площади Ленина во вторник. В очередной раз политики-неудачники разочаровали горожан бесцельным сборищем.

Оппозиционеры потерпели крах на выборах в Петербурге. Бывшие кандидаты в муниципальные депутаты попытались оправдать свои неудачи и напоследок напомнить о себе. Однако попытка оказалась крайне вялой: на площади собрались около 300 человек, до конца заявленного времени вытерпел лишь самый стойкий. Большинство, окончательно разочаровавшись в оппозиционерах-неудачниках, ушли сразу после начала.

Непопулярность митинга петербургской оппозиции ясна: внятных доводов, из-за которых можно подставить под сомнение чистоту выборов, никто так и не привел. Оно и понятно, ведь выборы прошли на высоком уровне, законность и легитимность кампании признали сами оппозиционеры. Глава «Партии Роста» Оксана Дмитриева заявила, что они удовлетворены результатами муниципальных выборов.

Выступать на площади пытались те, кто собственноручно загубил свою предвыборную кампанию. Они пытались оправдаться и словить хайп, пусть даже и под предлогом надуманных обвинений в фальсификации. Примечательно, что именно оппозиционеров и уличили в нарушении избирательного процесса. Площадь Ленина опустела уже через час после начала митинга, как отметил корреспондент Невских новостей, никто из горожан так и не понял, зачем потратил время.