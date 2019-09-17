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Беглов поручил включить зеленые зоны в генплан Петербурга

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Беглов поручил включить зеленые зоны в генплан Петербурга

Санкт-Петербург, 17 сентября. Разработчики генплана Петербурга должны учесть создание зеленых зон, заявил избранный губернатор города Александр Беглов на заседании правительства.

Петербургские власти должны определить места для озеленения с учетом мнения жителей, чтобы избежать конфликта между компаниями-застройщиками и горожанами.

«Сейчас зеленые зоны занимают около трети территории города (31 %). Эта цифра кажется большой. Но распределены они крайне неравномерно», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Жители Адмиралтейского, Центрального и Кронштадского районов нуждаются в дополнительных зеленых пространствах, сказал Беглов. Он также обратил внимание на транспортный вопрос.

Некоторые горожане не могут выехать на личном транспорте из новых жилых кварталов. Этот дисбаланс нужно ликвидировать, а также обеспечить строительство социальной инфраструктуры.

Беглов поручил чиновникам подготовить генплан города к 2020 году. В нем нужно также отразить площади для строительства промышленных предприятий.

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