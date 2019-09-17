Отважный водитель «Газели» снял «проклятие моста глупости» в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 сентября. «Газель» проехала под так называемым «мостом глупости» на Софийской улице в Петербурге и не получила повреждений.

Видео с грузовиком опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что между мостом и кузовом «Газели» почти не было просвета.

Петербуржцы пришли в восторг от увиденного, они считают, что отважный водитель-виртуоз «снял проклятие». Это единственный грузовик, который проскочил под низким мостом.

Один из пользователей заметил, что высота кузова этого грузовика 2,9 метра. Именно поэтому водителю удалось вписаться и проехать мост.

Напомним, что за последние десять лет мост на Софийской улице покорежил более двух сотен грузовиков. Рядом с ним стоит предупреждающий знак с лимитом высоты кузова 2,7 метра.

Но водители напрасно пытаются прорваться в просвет под мостом. Ранее сообщалось, что под «мостом глупости» застряла 170-я «Газель».

В июне прошлого года под мостом на Софийской улице повесили цепи, которые помогут автомобилистам проверить, пройдет ли их транспортное средство. Однако даже такое приспособление не помогли и грузовики продолжили таранить мост.

Через месяц какая-то фура снесла ограничители высоты месте с цепями. Водители снова пытались взять мост напролом, но только повредили свои грузовики.