Беглов назвал развитие промышленности приоритетом для Петербурга

Санкт-Петербург, 17 сентября. Развитие промышленности является важным для Петербурга, заявил избранный губернатор города Александр Беглов на заседании правительства.

Глава комитета по градостроительству Петербурга Владимир Григорьев представил отчет о выполнении генплана города. Он отметил, что согласно генплану нужно выделить функциональные зоны и места для строительства объектов социальной инфраструктуры.

Григорьев добавил, что в Петербурге не хватает мест для строительства промышленных предприятий. Беглов подчеркнул, что на это нужно обратить внимание.

«Работать мы где будем, если все застроим домами и садами? Нужно привлекать инвесторов», — подчеркнул Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее Беглов принял участие в открытии форума судостроителей «Нева-2019». Он подчеркнул, что петербургские судостроительные предприятия держатся на плаву благодаря заказам и кооперации с компаниями из других регионов страны.