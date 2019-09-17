Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов назвал развитие промышленности приоритетом для Петербурга

543
0 Оставить комментарий

Беглов назвал развитие промышленности приоритетом для Петербурга

Санкт-Петербург, 17 сентября. Развитие промышленности является важным для Петербурга, заявил избранный губернатор города Александр Беглов на заседании правительства.

Глава комитета по градостроительству Петербурга Владимир Григорьев представил отчет о выполнении генплана города. Он отметил, что согласно генплану нужно выделить функциональные зоны и места для строительства объектов социальной инфраструктуры.

Григорьев добавил, что в Петербурге не хватает мест для строительства промышленных предприятий. Беглов подчеркнул, что на это нужно обратить внимание.

«Работать мы где будем, если все застроим домами и садами? Нужно привлекать инвесторов»,  — подчеркнул Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее Беглов принял участие в открытии форума судостроителей «Нева-2019». Он подчеркнул, что петербургские судостроительные предприятия держатся на плаву благодаря заказам и кооперации с компаниями из других регионов страны.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров