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Беглов поручил разработать генплан Петербурга к 2020 году

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Беглов поручил разработать генплан Петербурга к 2020 году

Санкт-Петербург, 17 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов поручил членам правительства города разработать к 2020 году новый генплан.

Александр Беглов принял участие в заседании правительства в Смольном. На совещании рассматривался вопрос устранения дисбаланса между жилыми постройками и социальной инфраструктурой.

«Нужно дать свои предложения по структуре объектов спорта и культуры, промышленности. Нужно привлекать инвесторов», — подчеркнул Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава комитета по градостроительству Владимир Григорьев рассказал, что продолжается реализация федерального плана по социально-экономическому развитию. При этом в некоторых районах Петербурга не хватает объектов социальной инфраструктуры.

Григорьев отметил, что в Колпинском районе не хватает медицинских учреждений. В Приморском, Московском и Петродворцовом районах нужны детские сады.

Ранее Беглов открыл в «Экспофоруме» форум судостроителей «Нева-2019».

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