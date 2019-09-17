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Новое общественное пространство откроется у Ивановского карьера 19 сентября

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Новое общественное пространство откроется у Ивановского карьера 19 сентября

Санкт-Петербург, 17 сентября. Сад у Ивановского карьера в Петербурге откроется 19 сентября, здесь появились детские и спортивные площадки, место для рыбалки.

Жители Петербурга хотели, чтобы на этом месте появилось общественное пространство для детей и взрослых. Благоустройство сада стало частью проекта по формированию комфортной городской среды. 

В общей сложности на сад у Ивановского карьера потрачено 214 млн рублей из бюджета города. По словам пресс-секретаря администрации Невского района Анастасии Шубенко, 19 сентября в 11.00 состоится официальное открытие парка.

Ранее в Ивановском карьере добывали песок для Императорского фарфорового завода, а грунт шел на насыпи железной дороги. Но на глубине 25 метров из-под земли стали бить родники, они наполнили карьер водой, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в начале сентября на набережной реки Карповки открылось новое общественное пространство.

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