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Трое иностранцев похитили и изнасиловали женщину в Петербурге

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Трое иностранцев похитили и изнасиловали женщину в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 сентября. Трое граждан Узбекистана вломились в квартиру женщины на Гражданском проспекте в Петербурге и силой увезли на автомобиле.

Пострадавшая гражданка Казахстана рассказала об инциденте в полиции. По ее словам, в ночь на 16 сентября незнакомцы проникли в ее квартиру и пригрозили ножом.

Они похитили жертву, надругались возле дома на Балканской улице, а затем вымогали миллион рублей. Полиция задержала одного из подозреваемых, им оказался 22-летний мигрант.

Двое других злоумышленник в розыске, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что в Петербурге приезжий изнасиловал женщину-предпринимателя.

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