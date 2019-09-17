Кондиционеры и антенны могут снять с фасадов исторических зданий в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 сентября. В Минкультуры России предложили запретить установку внешних блоков кондиционеров и антенн на фасадах исторических зданий.

Законопроект рассмотрят на заседании комитета Госдумы по культуры 17 сентября. В документе отмечается, что установка охладительного оборудования сопровождается порчей фасада.

В процессе монтажа-демонтажа в здании, включенном в реестр памятников культурного наследия, делаются сквозные отверстия без учета состояния объекта. Проект закона предлагает разделить все охраняемые здания на жилые и нежилые и постепенно снять кондиционеры и прочее техоборудование.

При этом устройства охраны и сигнализации должны остаться на фасадах, пишет «Парламентская газета». Ранее сообщалось, что с 1 октября в Петербурге будет действовать электронная виза.

Ожидается, что она благоприятно повлияет на тупоток. Иностранные туристы будут платить туристический сбор, эти средства направят на реставрацию исторических фасадов зданий в Петербурге.